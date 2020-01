Dopo un estate sull'orlo del trasferimento e un inizio di campionato vissuto senza troppa allegria, Neymar sembra essersi ripreso il Paris Saint-Germain. E l'obiettivo numero uno, per la stagione dei parigini, resta la Champions League, che ancora manca nella bacheca da quando c'è stato l'epocale passaggio di proprietà. Ecco le dichiarazioni del brasiliano, riportate da Goal.com: "​Champions? Sì, penso che ci sia la possibilità che ce la possiamo fare. Per quanto riguarda la squadra e i giocatori, dal momento che ho giocato per il PSG, questo è l'anno più preparato e più forte che abbiamo avuto a mio parere. Quindi, penso che abbiamo una possibilità".