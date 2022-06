E adesso Thiago Silva chiama Neymar. Il difensore brasiliano ha parlato a margine di un evento in Brasile, dov'era presente proprio l'ex Milan. Oggetto di discussione? Il futuro di O'Ney, che tiene banco, comunque e ovunque. L'attaccante potrebbe salutare la Ligue1 e il Psg: è stato messo sostanzialmente sul mercato. Ecco la risposta di Thiago: "Deve venire al Chelsea. Se succede (la sua partenza) sarà per il meglio. Al momento non so nulla ma spero che la cosa si realizzi".