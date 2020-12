"Sul serio?". Un post piuttosto eloquente, oltre che polemico. Neymar ha pubblicato su Instagram e Twitter ha foto con uno suo sguardo stupito e una sola scritta: "è serio?". Il riferimento del 10 del PSG, ovvimente, è al mancato inserimento del suo nome tra i finalisti per il FIFA The Best, dove figurano Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. Un messaggio che non è passato inosservato.