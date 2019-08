Secondo i tabelloni di Stanleybet, la Juventus ha superato il Real Madrid nella corsa a Neymar. Le quote degli scommettitori non corrispondono certo a vere e proprie indiscrezioni, ma ne sono piuttosto figlie: le voci che sono arrivate dal Brasile e che parlano di un inserimento della Juventus per strappare O' Ney al Barcellona favorito, hanno ribaltato i numeri dei bookmakers. Ora i blaugrana sono in testa a 2,25, la permanenza al Psg è data a 2,50, mentre la Juve si assesta a 2,75. Chiude il Real Madrid a quota 3,00.