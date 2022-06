L'ex agente del brasiliano Neymar, Wagner Ribeiro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Goal.com, in cui ha svelato anche quello che sarebbe il sogno custodito dal brasiliano, accostato recentemente anche alla Juve.



'Ha un sogno, vincere la Champions League con il PSG. Nonostante le tante voci che parlano di un possibile addio, è molto motivato e non si arrenderà fino a che non avrà raggiunto il suo obiettivo'.