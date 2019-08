E il caso Neymar è ancora lì, a tenere banco. La stella del Psg vuole lasciare la Francia e i francesi sembrano ormai rassegnati all'addio, tanto che è stato offerto a diversi club. Come scrive Sport, Juventus, Real Madrid e Manchester United hanno ricevuto la proposta, anche se il brasiliano ha in mente solo il Barcellona. Un colpo ad altissimi costi, che in Spagna preparano con grandi cessioni, almeno due.