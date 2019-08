Neymar rompe ancora con il Paris Saint Germain. E' gelo tra le parti, secondo quanto racconta Sport. Il brasiliano non ha voluto incontrare il direttore generale ex Milan: i due non si sono nemmeno salutati. Il dieci del Psg spera ancora che i parigini possano accompagnarlo all'uscita: l'obiettivo è sempre quello di tornare al Barcellona, che non si nasconde ed è pronto a fare un'offerta, seppur non solo cash come vorrebbero i francesi. E la Juve? L'attaccante ha spinto per vedere anche Paratici, ma in questo momento non ci sono le condizioni economiche necessarie per accontentare il brasiliano. Magari, l'anno prossimo, se Neymar dovesse rimanere da separato in casa all'ombra della Torre Eiffel, qualcosa si potrebbe muovere. Aspettare: il verbo è giusto. Soprattutto con la 10 potenzialmente libera.