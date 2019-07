Neymar lascerà il Psg in estate. Secondo quanto riporta Le Parisien in Francia, O'Ney e Leonardo sono incompatibili. "La convinvenza è impossibile", scrive il quotidiano francese che conferma la volontà della stella brasiliana di partire. "Leonardo, dal canto suo, non ha mai fatto niente per bloccare il calciatore e fargli cambiare idea", scrive Le Parisien. Proprio nella giornata di ieri erano rimbalzate voci clamorose sulla Juventus. Neymar, infatti, si sarebbe offerto ad uno stretto gruppo di top club europei tra cui, appunto, la Juve.Secondo Mundo Deportivo, tuttavia, il Barcellona è in pole per l'acquisto del calciatore che dopo aver lasciato i blaugrana sogna di tornare al Nou Camp dove avrebbe più possibilità di vincere qualcosa di importante a livello europeo. La Juve osserva, Neymar è un sogno di mercato che con ogni probabilità resterà tale anche se tra le possibili future destinazioni O'Ney ha indicato pure i bianconeri. Per ora Neymar alla Juve è solo fantamercato . Poi si vedrà...