"Che essere umani disgustosi e spregevoli che siete! Vorreste continuare ad avere mio fratello nella vostra squadra. Non vincerete niente senza di lui", ha risposto così Rafaella Neymar, sorella dell'asso del Paris Saint-Germain, agli striscioni e ai cori offensivi dei tifosi del club francese nella partita di ieri sera, esordio stagionale in Ligue 1 contro il Nimes. Rafaella non ha gradito gli insulti al gioiello brasiliano, sempre più vicino alla cessione, che lo potrebbe riportare al Barcellona o, in alternativa, a vestire la maglia del Real Madrid.