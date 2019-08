Le trattative del calciomercato stanno entrando nella fase più calda. Secondo l’Osservatorio Eurobet, che è andato ad analizzare i flussi registrati dalle giocate, i tifosi juventini non credono più all’arrivo di Neymar, in odore di trasferimento al club bianco-nero che sperava di sopravanzare il Real Madrid e il Manchester United. Sembra, infatti, che non ci sia spazio sulla piazza spagnola ed è sempre più probabile che il brasiliano rimarrà un altro anno a Parigi (la permanenza è data a 1.25).