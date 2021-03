Andre Cury, ex agente di Neymar, ha parlato ai microfoni di El Litoral così: “Sono stato a Barcellona per 10 anni, conosco ogni angolo della città, sarei molto felice di vedere Neymar andare di nuovo al Barcellona. Neymar ha una porta aperta al Barcellona, ​​i tifosi blaugrana sanno che ha commesso un errore e anche lui lo ha riconosciuto qualche tempo dopo. Due anni fa, lo stesso O’Ney mi ha chiesto formalmente di tornare al Barcellona. Ci abbiamo provato ed eravamo davvero vicini a farlo andare via da Parigi. Ma, a causa di alcuni dettagli, non è successo. Laporta è l’unico che può rimettere insieme Messi e Neymar. Messi non lascerà il Barcellona. La Pulce ha deciso che la sua storia è a Barcellona e su questo sono molto chiaro. Neymar giocherà di nuovo con Messi. Sì, ma a Barcellona”.