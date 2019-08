La cessione di Neymar Jr. potrebbe cambiare le sorti di un mercato estivo già oggi incandescente. Il brasiliano spinge per l'addio al Paris Saint-Germain e il direttore sportivo dello stesso club francese, Leonardo, ha dichiarato che la trattativa per la sua cessione, a Barcellona o Real Madrid, è in stato avanzato. La partenza da Parigi di O'Ney potrebbe scatenare un vero e proprio domino di mercato, da oltre un miliardo di euro tra cartellini, ingaggi e commissioni, come racconta La Gazzetta dello Sport.



JUVE INTERESSATA - E subito interessata sarebbe la Juventus, visto che il PSG busserebbe proprio alla porta bianconera per l'erede del brasiliano. Si tratta di Paulo Dybala, stuzzicato con un'offerta da 12 milioni di euro a stagione, cui aggiungere gli oltre 75 per il club, ben contento di mettere a segno una ghiotta plusvalenza con la sua cessione a titolo definitivo. A quel punto, con un'offerta da 60 milioni circa, come racconta la Rosea, sarebbe pronto l'assalto di Fabio Paratici a Mauro Icardi dell'Inter, che da parte sua non avrebbe dubbi nel volare a Torino in bianconero.



E HIGUAIN... - Antonio Conte a quel punto potrebbe finalmente ottenere Edin Dzeko dalla Roma, che può liberarlo con un'offerta da circa 20 milioni. E i giallorossi, come spesso vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com nelle scorse settimane, avrebbero tutte le carte in regola per tentare l'assalto a Gonzalo Higuain. Il Pipita non ha intenzione di muoversi da Torino, ma l'arrivo di un numero 9 puro al centro dell'attacco di Maurizio Sarri potrebbe convincerlo a cambiare aria.