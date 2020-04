1









La politica di rafforzamento del Barcellona non cambia, anche se questa estate ci saranno più scambi che passaggi di soldi». Il presidente blaugrana Bartomeu ha risposto così a una domanda di Mundo Deportivo sulla caccia a Neymar, conclamato obiettivo del prossimo mercato. Una risposta vaga, ma sufficiente per capire che il Barcellona farà del tutto per avere il brasiliano. Gli analisti di Stanleybet.it vedono l’affare più che possibile e fanno calare la quota fino a 2,75, anche se la permanenza al Psg, riporta Agipronews, è tutt’ora l’ipotesi più accreditata, a 1,55. Difficilmente si uscirà da questa forbice: si è parlato anche del Real, ma per il bookmaker inglese non si tratta di una pista molto calda, e infatti la quota è piuttosto alta, 6,00. Gli altri sono addirittura in doppia cifra: United a 11, poi City, Bayern e Juventus a 15.