Neymar ​è il nome che sta scaldando gli ultimi giorni di luglio. Il talento brasiliano, in uscita dal Psg, ​è rientrato nei radar di tante big europee, compresa la Juventus che, in settimana, incontrerà l'agente del giocatore in Cina. Ma quanto chiede per Neymar il club di Parigi? Secondo Mundo Deportivo, il Psg avrebbe già rifiutato l'unica offerta concreta pervenuta, quella del Barcellona: 40 milioni, più i cartellini di Coutinho e Rakitic. Sotto la Tour Eiffel, infatti, non vorrebbero contropartite tecniche, ma soldi, soldi che si avvicinino il più possibile alla cifra spesa, nel 2017, per prelevarlo dal Barcellona: 222 milioni di euro. Secondo Goal.com, la Juventus metterebbe sul piatto, al momento, Dybala e Matuidi.