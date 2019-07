La clamorosa indiscrezione è rimbalzata dalle pagine della stampa spagnola fino alla lavagna dei bookmaker. La Juve sta provando a portare Neymar a Torino e le prospettive dell’affare, stando anche all’attuale situazione, appaiono concrete. Così concrete che, come riporta Agipronews, gli analisti Sisal Matchpoint nelle ultime ore hanno drasticamente abbassato la quota sul passaggio del brasiliano in bianconero, portandola da 12,00 a 2,50. Un taglio su cui pesa l’effettiva fattibilità dell’affare: i bianconeri possono fornire adeguate contropartite tecniche (si parla di Matuidi e Dybala), con cui abbasserebbero di parecchio il prezzo del cartellino. In più, Mauro Icardi - altro obiettivo in attacco della Juve - sembra aver ormai avviato un buon discorso con il Napoli e Gonzalo Higuain appare sempre più convinto del progetto Roma.