De Ligt, forse Icardi, probabilmente Chiesa. E ancor prima Ramsey e Rabiot, così per gradire. Mamma mia, il mercato della Juve. Che continua a dar spettacolo, anche solo mediaticamente. Secondo quanto raccontato dal Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino alle situazioni di casa Barcellona, i bianconeri non avrebbero intenzione di fermarsi qui: nel mirino c'è Neymar, meraviglioso fuoriclasse brasiliano, in uscita forzata dal Paris Saint Germain. L'INCONTRO - Il racconto del giornale spagnolo chiarisce i movimenti della Juve: Paratici sarebbe disposto a offrire al Psg Paulo Dybala e Blaise Matuidi (con conguaglio) pur di arrivare al dieci parigino. Appuntamento già fissato con l'agente Pini Zahavi, probabilmente nei prossimi giorni accolto da Pavel Nedved (Paratici è rientrato in Italia dopo il debutto con il Tottenham). O Ney spinge per andare via. E il bianconero gli sembra il miglior lido per consacrarsi al fianco del miglior giocatore al mondo.