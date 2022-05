Neymar in vendita? Al momento, sul giocatore brasiliano ci sono Newcastle e soprattutto il Barcellona, che sogna di prenderlo gratis. Rispetto a Mbappé, Neymar invece non fa più così tendenza. Ma da Doha, parlando con il media Oh My Gol, fa sapere: "Per ora non è arrivato nulla alle mie orecchie, ma da parte mia la verità è che rimango". Anche perché il Barcellona per esempio vive di utopia. Per il presidente Laporta, Neymar "dovrebbe tornare e giocare gratis".