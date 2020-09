. Dopo l'addio a Nike, comunicato un paio di settimane fa, l'attaccante del Psg ha annunciato la scelta tramite un video sui social: "Sono cresciuto guardando video delle leggende del calcio. Erano i re del campo, del mio sport. E' esattamente ciò che ho sognato per me. Voglio tornare all'eredità che questi atleti hanno creato sul campo, voglio ispirare generazioni come le precedenti hanno ispirato me. Ogni volta che indosserò gli scarpini, farò di tutto per raggiungere i miei sogni, onorare il mio nome. Questa sarà la mia storia con Puma, il re è tornato!". Puma, tra i suoi giocatori, ha anche i bianconeri Chiellini e Buffon. Qualcuno già ipotizza qualche spot insieme...