Il Real Madrid segue da vicino la situazione di Neymar. A rivelarlo è Marca, secondo cui i blancos stanno cercando di capire la situazione relativa al brasiliano, in queste ore dato vicino anche alla Juventus. Di ieri sono invece le parole del patron del Paris, Al Khelaifi: "Ci aspettiamo che tutti i giocatori facciano molto di più rispetto alla scorsa stagione. Chi vuole rimanere nella propria zona di comfort, chi non vuole combattere, rimarrà in disparte. Tutti devono essere e dare il 100%. Forse dovremmo cambiare il nostro slogan. Sognare in grande fa bene, ma dobbiamo essere realistici, non vogliamo tanti lussi, basta con così tanti luccichii".