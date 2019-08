Quale sarà il futuro di Neymar da Silva Santos Júnior, noto semplicemente come Neymar? Non sarà al PSG. Troppo profonda la frattura fra il fuoriclasse brasiliano ed il team francese. Ma chi ha i mezzi per acquistarlo? Pochi, anzi, pochissimi club possono permettersi lo stipendio del giocatore e possono pagare il sontuoso cartellino dello stesso. Non va dimenticato che due stagioni fa il PSG pagò la cifra a dir poco impressionante di 222 milioni di euro pur di strappare il brasiliano al Barcellona. Sembrava l’inizio di un lungo amore che invece si è interrotto in mezzo alle polemiche, agli infortuni e (tanti) goal. I goal però non sono bastati. Neymar vuole una squadra che primeggi in Europa. Una squadra che gli dia la possibilità di poter arrivare in fondo e vincere la Champions League. Come riporta As, squadre di questo tipo rispondono al nome di Barcellona, Real Madrid e Juventus. I catalani partono in svantaggio. I rapporti tra Blues e Blaugrana sono davvero pessimi. Potrebbe essere un ostacolo insormontabile di fronte al ritorno in Spagna del brasiliano. Sempre in Spagna c’è il Real Madrid in cerca di una stella di prima grandezza che possa sostituire, almeno mediatamente, Cristiano Ronaldo. Poi c’è la Juve. L’ipotesi è solo velata. Dipenderà molto dal futuro di Paulo Dybala. Nel caso in cui l’argentino si accasasse a Parigi, allora ci potrebbero essere le basi per un clamoroso colpo.