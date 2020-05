Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, in un'intervista rilasciata a Cope snobba Ronaldo: “Se fossi il presidente del Barcellona cercherei di far firmare con noi nuovamente Neymar. È il secondo miglior giocatore al mondo dopo Messi e si inserisce perfettamente nella filosofia del club bluagrana. Ma data l’esperienza dell’aver già lavorato con Neymar, gli farei firmare due tipi di contratto: uno relativamente allo sport e al calcio, e un altro nel quale sarebbero scritti gli aspetti comportamentali da tenere".



LAUTARO “Se devo dare il mio giudizio, non lo pagherei 111 milioni (il costo della clausola, ndr), ma cercherei di scambiarlo con un paio giocatori. È difficile, ma ci proverei”.