di Cristiano Corbo

Trova le differenze. Ma stavolta non per il palmares, per la valutazione, per il futuro o il passato: no, stavolta per l'atto professionale in sé. Cos'hanno in comune, a parte un indiscutibile talento, le storie di Neymar, Griezmann e De Ligt? Che il trio intero ha deciso di cambiare aria, aggiornando le attuali squadre in cui militano e scegliendo il meglio per la propria carriera. Non solo: per i tre, più di qualche problema è sorto in fase di trattativa. Robe che hanno scatenato reazioni, molte illecite e una di fatto esemplare.



REAZIONI - Neymar ha boicottato il ritiro del Paris, ufficialmente per questioni di sponsor; Griezmann ha salutato l'Atletico ma ha favorito una manovra poco etica da parte del Barcellona. Insomma, sono nei casini. Evitati con intelligenza e attenzione da parte del centrale in procinto di arrivare alla Juve: tutto il mondo, Ajax compreso, sa dell'accordo preso con la Signora. Eppure, nessuna forzatura: alla convocazione dei Lancieri, il capitano biancorosso ha risposto presente e si è fatto trovare in discreta forma di ritorno dalle vacanze. Chi l'avrebbe detto: non è stato il ragazzino a fare le bizze, anzi.



SITUAZIONI - E' chiaro che nel complesso ci si ritrovi davanti a situazioni diverse. Neymar arriva alla rottura con il Paris Saint Germain per forzare una cessione mai apparsa scontata. Mentre Griezmann ha fatto il gioco del Barça e ora ne paga le conseguenze. Per Matthijs, del resto, è solo una questione di tempo: tra Juve e Ajax ballano una decina di milioni, ma non traballa l'ottimismo di Paratici nel chiudere quanto prima. Raiola, che di atti estremi è grande espero, tranquillizza quotidianamente il calciatore. Già maturo e pronto per questo palcoscenico. Soprattutto, un modello per tanti. Pure per i campioni affermati.