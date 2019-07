"Neymar si è offerto alla Juventus". La bomba parte dalla Spagna ed arriva direttamente in Italia in un battito di ciglia. Pazzesco. Uno dei calciatori più forti e conosciuti al mondo vuol vestire la maglia bianconera. Ormai non ci dovrebbe più stupire, visto quello che è successo un anno fa con Cristiano Ronaldo. Ma queste cose fanno sempre notizia e a prescindere dalla fondatezza lasciano una sola, grande verità: la Juve è definitivamente nell'elité del calcio mondiale. Nonostante le critiche, nonostante gli haters...a proposito: loro dove sono?