resta ancora avvolto in una nube di mistero. Il mal di pancia del brasiliano verso il Psg è stato accolto dai fischi dei tifosi alla prima di Ligue 1, con il giocatore bersaglio degli insulti dei fan parigini. Così, in questa situazione di impasse, diviso tra Spagna, Francia e anche Italia, Neymar ha postato unasul proprio profilo Instagram: ​"Il problema è che le persone sono odiate quando sono vere, e sono amate quando sono false". Una bella testimonianza del suo stato d'animo in questo momento.