Il brasiliano Neymar ha appena rinnovato con il Psg mettendo fine alle voci di un suo possibile ritorno al Barcellona. Intervistato da GQ, quando gli chiedono con quale calciatore vorrebbe giocare lui non ha dubbi: "Sono e sono stato compagno di squadra di tanti campioni come per esempio Mbappé e Messi, ma non ho ancora mai giocato vicino a Cristiano Ronaldo". Neymar lancia l'amo e 'chiama' il portoghese, ma la Juve non ha nessuna intenzione di farlo partire.