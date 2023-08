Durante la conferenza stampa di presentazione nel suo nuovo club dell'Al-Hilal, il brasiliano Neymar ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della sua decisione di andare 'per primo' a giocare in Arabia.'Cristiano Ronaldo è stato il pioniere di tutto questo, tutti lo chiamavano pazzo, questo e quello... e oggi vede il campionato dell'Arabia Saudita sta crescendo sempre di più. E io sono qui per aiutare il campionato a crescere sempre di più'.