Se n'è parlato nella giornata di ieri, con le voci che rimbalzavano dalla Spagna all'Italia come un dribbling secco. Magari proprio di, al centro del mercato mondiale e soprattutto nei pensieri della Juventus . Che aspetta, valuta, vuol capire soprattutto in che modo porsi in quella che potrebbe essere la trattativa del secolo. Però 2.0. Intanto, dal Mundo Deportivo vien fuori un aspetto finora mai stato così chiaro: il Psg preferirebbe una cessione alla Juve, piuttosto che a Barça. Questione di rapporti. Tesi, tesissimi, tra francesi e spagnoli. Tra i due litigani, potrebbe godere proprio la Juventus. Che sogna in grandissimo...