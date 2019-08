Il Real Madrid lancia la sfida sul mercato al Barcellona per Neymar. Tornato oggi ad allenarsi in gruppo con il Paris Saint-Germain alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Nimes. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il presidente Florentino Perez gli ha offerto un ingaggio da 40 milioni di euro netti all'anno. A sua volta l'attaccante brasiliano chiama Zidane e il PSG preferirebbe venderlo al Real piuttosto che al Barça, magari con Bale e/o Modric come possibili contropartite tecniche. El Mundo Deportivo scrive che la destinazione preferita di Neymar resta quella legata a un ritorno al Barcellona, ma non direbbe no al Real Madrid pur di lasciare Parigi. Come ultima opzione meno probabile viene citata anche la Juventus, grazie ai vantaggi del regime fiscale in Italia.



LEONARDO - Intanto, Leonardo, direttore generale dei transalpini, ha confermato le voci sulla possibile cessione: "Le trattative per la sua cessione sono più avanzate di prima. Si è allenato individualmente in questi giorni a causa di una lesione e non ha lavorato con il gruppo. Non è pronto per la partita di domani".