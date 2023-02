Neymar torceu o tornozelo e saiu de campo CHORANDO!



Era il minuto 51 della gara tra Paris Saint Germain e Lille quando l'attaccante brasiliano Neymar è stato costretto a lasciare il campo in lacrime e con la barella, non riuscendo a reggersi in piedi, per un brutto infortunio alla caviglia. Il giocatore infatti è stato protagonista di una brutta distorsione alla caviglia, la stessa infortunatosi prima del Mondiale. Di seguito la foto.