Non accenna a diminuire il braccio di ferro tra Neymar ed il Paris Saint-Germain. Il club campione di Francia ha fatto capire al proprio assistito di non volerlo cedere in questo momento. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, avrebbe spiegato espressamente al giocatore la sua partenza non è affatto contemplata nei piani dirigenziali. Nel frattempo, il Barcellona valuta la situazione. I catalani potrebbero mettere sul mercato quattro giocatori per racimolare una somma consistente e convincere il PSG a cedere il proprio gioiello. Tra i pezzi pregiati cedibili ci sarebbero Samuel Umtiti, Philippe Coutinho e Nelson Semedo, tre nomi accostati alla Juventus. A condizioni favorevoli, i bianconeri potrebbero anche farci un pensiero.