Il futuro di Neymar sembra destinato ad essere lontano da Barcellona. Il brasiliano sta vivendo una forte crisi di risultati, con prestazioni al di sotto delle aspettative e continui infortuni. La sua avventura al Paris Saint-Germain pare ormai compromessa al punto che un ex stella del Brasile gli consiglia indirettamente di cambiare aria. Si tratta di Rivaldo, convinto che il suo erede nella Seleçao debba tornare al Barcellona. I blaugrana non hanno mai chiuso all’ipotetico ritorno di O’Ney. In caso di ritorno in Catalogna, a partire potrebbe essere Philippe Coutinho. L’ex Liverpool piace alla Juventus. I bianconeri attendono di capire quali saranno gli sviluppi da Barcellona, ma l’affare non è assolutamente impossibile.