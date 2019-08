Il Paris Saint-Germain ha cambiato di nuovo idea. Dopo aver richiesto Ivan Rakitic e Philippe Coutinho come contropartite, oltre a 100 milioni di euro, per la cessione di Neymar Jr al Barcellona, il club francese, secondo quanto riportato da Sport in Spagna, avrebbe modificato ancora la richiesta. Non Rakitic, ma Ousmane Dembelé all'interno dell'affare per l'asso brasiliano. In quel caso, a maggior ragione, l'assalto a Paulo Dybala della Juventus si farebbe ancor meno probabile.