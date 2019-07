Continua la telenovela Neymar: il futuro del brasiliano - che si trova in Asia insieme ai compagni per la tournèe del Psg - è ancora tutto da scrivere. Il giocatore sta ancora recuperando da un problema fisico che lo costringe a lavorare a parte. All'orizzonte, intanto, c'è sempre l'interesse del Barcellona, ma la trattativa appare difficile. Come riporta AS, Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, ha avuto nelle scorse ore un contatto con Nasser Al Khelaïfi, numero uno del Psg, che ha però momentaneamente mantenuto la porta chiuso. "Se un giorno foste decisi ad aprirla, siamo disposti a parlare" la risposta di Bartomeu.