In other news..



When Neymar was asked about Mbappe pic.twitter.com/YnYY761EBj — George Addo Jnr (@addojunr) September 23, 2022

'Che rapporto hai con Kylian Mbappé?'. E. Ha fatto discutere l'atteggiamento dell'attaccante brasiliano, reduce dalla vittoria in amichevole con il Ghana, con la Seleçao di Danilo e Bremer assolutamente protagonisti. Proprio come O'Ney, reduce da un assist per Richarlison e da un'intervista... particolare. Quando in zona mista gli è stato chiesto del compagno Mbappé al Psg, la risposta è stata di silenzio totale: il rapporto non è esattamente saldo. Anzi.