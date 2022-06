Neymar alla Juve, la Juve su Neymar, voci di corridoio che - amplificate - si fanno rumori ben più pesanti di un semplice sottofondo. Ecco, allora chiariamo: l'attaccante brasiliano non è vicino ai bianconeri. Tanto, troppo da far tornare, naturalmente con focus particolare sull'aspetto economico, non secondario in questo momento storico per i bianconeri.



Dunque, cos'è tutto questo chiacchiericcio attorno a O'Ney. Le indiscrezioni trovano poco fondamento, in questo momento. Ma tanto è bastato ai social per scatenarsi, tra ondate di tweet e impressioni a caldo, che hanno animato la giornata di tantissimi tifosi bianconeri.



Qualcuno fa sorridere, qualcun altro meno: date un'occhiata nella gallery dedicata qui in basso. Così i supportersi Juve sognano Neymar.