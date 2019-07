Neymar sì, Neymar no. I tifosi della Juventus sognano un nuovo grande colpo di mercato in attacco, dodici mesi dopo l'innesto di Cristiano Ronaldo. L'asso brasiliano rappresenterebbe indubbiamente un innesto di altissimo livello, specialmente guardando all'obiettivo principe, la Champions League. Tuttavia, l'affare presenta non poche difficoltà. Ostacoli con un coefficiente di difficoltà tale da rendere l'operazione una mission impossible.– In primis c'è un richiamo che sa tanto di casa. Neymar aveva lasciato Barcellona ed il Barça per dimostrare a sé stesso ed al mondo di essere il numero uno, un fuoriclasse almeno alla pari di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Dopo il flop in terra di Francia con il Paris Saint-Germain, il brasiliano ha pensato di tornare sui suoi passi. Meglio vincere in un ambiente amico, che tentare nuove avventure.– Oltre all'amore per il Barcellona, c'è l'affetto per il mito ed amico Messi. Nonostante la distanza, l'amicizia tra i due campioni non è mai venuto a mancare. E se Ronaldo ha fatto di tutto per incontrare De Ligt, lo stesso ha fatto Leo con O'Ney nelle scorse settimane.– La Juventus, dal canto suo, deve anche fare due conti. Neymar è un grandissimo acquisto, ma richiederebbe una spesa altrettanto esigente. Sicuramente si prospetta un'operazione onerosa, al pari di quella che un anno fa portò CR7 a Torino. Un nuovo super colpo dopo De Ligt rischierebbe di mettere a dura prova le finanze bianconere già private di un passivo di oltre 500 milioni che deve rientrare con alcune cessioni.– Un top player richiede sempre un ingaggio da protagonista assoluto. La Juve sarebbe in grado di assecondare le richieste di O'Ney? Difficile, molto difficile. Specialmente se si tiene conto della necessità di cedere Gonzalo Higuain anche per ragioni di bilancio, con i 9 milioni percepiti dall'argentino che rappresentano un grosso fardello per le finanze della Vecchia Signora. Insomma, Neymar piace ed è un sogno meraviglioso, ma rischia di diventare un boomerang pericoloso. E la Juve non ha intenzione di scherzare col fuoco.