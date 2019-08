Può saltare il trasferimento di Neymar al Barcellona. ​"La nostra posizione è sempre stata la stessa - ha dichiarato Leonardo -, quello che volevamo era chiaro. Onestamente la prima proposta scritta che abbiamo ricevuto è stata il 27 agosto, cinque giorni prima della fine del mercato. Siamo sempre stati disponibili a parlare però non c'è mai stato un accordo alle nostre condizioni. Le trattative non si sono interrotte. Il limite è lunedì a mezzanotte, non abbiamo nessun limite se non quello naturale. La posizione di Neymar è sempre stata chiara. Ci ha detto chiaramente che vuole andare via. Se arriva una proposta che ci soddisfa potrà andare, altrimenti resterà, dipende dal Barcellona". Resta quindi in bilico anche il futuro di Paulo Dybala che interessa al PSG come potenziale rimpiazzo dell'attaccante brasiliano. Ma il ritorno di O'Ney al Barcellona è tutto tranne che fatto.