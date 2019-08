L’accelerata impressa alla trattativa Neymar-Barcellona sembra essere quella decisiva. Come riporta L’edizione odierna de La Stampa, il brasiliano è vicino al ritorno in Catalogna ed il PSG, prossimo orfano del proprio campione, sta pensando a Paulo Dybala come suo sostituto. La trattativa si annuncia tutt’altro che semplice. Al di là della valutazione data dalla Juve al campione argentino, ormai fuori dal progetto bianconero (neanche un minuto in campo a Parma), vi è l’annosa questione dei diritti d’immagine, ostacolo insuperabile nelle trattative con Manchester United e Tottenham. Il tempo è tiranno e la Juve si avvicina alla scadenza della finestra di mercato con molti esuberi ancora da piazzare ed, eventualmente, un Icardi da aggiungere alla rosa. Dybala al PSG potrebbe essere una soluzione perfetta a tutte le parti in causa ma è rimasto ormai poco tempo.