Neymar sembra aver cambiato idea. Dopo un avvio di stagione da protagonista con la maglia del Paris Saint-Germain, decisivo ancora nella giornata di ieri in Ligue 1 nella vittoria dei francesi, ha parlato così in conferenza stampa subito dopo: "Sono molto felice di poter aiutare il PSG, va meglio con i tifosi. È come con la tua ragazza, per un momento può andare male, ma con abbracci e tanto amore va tutto meglio. Sono qui per dare la vita per il PSG ". Niente addio sul mercato, dunque? Barcellona e Juventus alla finestra.