Il comunicato

Nikolaè tornato alla Juventus Next Gen. Il classe 2002 è rientrato dal prestito alla Cremonese e vestirà nuovamente la maglia bianconera.Il classe 2002 conclude il prestito alla Cremonese e vestirà nuovamente il bianconero.Sekulov, dunque, torna alla Juventus Next Gen di cui è primatista di presenze (80) e con cui ha interrotto il cammino con dieci gol all'attivo, di cui sei la scorsa annata, quella 2022/2023. Proprio nella passata stagione Nikola è stato il migliore marcatore della squadra, con Mattia Compagnon ed Emanuele Pecorino.Approdato in bianconero nel 2016, ha svolto il percorso nel Settore Giovanile fino ad arrivare alle porte della Prima Squadra: è stato convocato, infatti, in Inter-Juve del 19 marzo 2023, gara vinta 0-1 dai bianconeri con il gol di Kostić.Bentornato, Nikola!