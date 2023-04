Alessandro, centrocampista della, parla così della stagione in corso nella terza puntata della Serie 'We the Next Gen'."Siamo una squadra giovane, la stagione è positiva. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia e adesso siamo nel periodo più cruciale, dobbiamo qualificarci ai playoff e conquistare la miglior posizione possibile. Il gruppo è molto unito, siamo ragazzi giovani. Anche in campo si vede. Dopo cena, quando siamo in trasferta, solitamente, c’è chi ci riposa, chi gioca alla playstation".