Nell'ampia intervista rilasciata, il baby giocatore della Juve Next Gen Nicolò Savona ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il rapporto con la prima squadra.'La prima volta non ci volevo credere, poi ci si abitua. Sono sempre tutti molto aperti per aiutarci. Negli anni passati c’era Chiellini che mi ha dato molto, è una grande persona. Ciò che mi ha impressionato rispetto alla Next Gen è l’intensità della palla e il ritmo. Ci passano la palla in maniera diversa'.