L'allenatore del Foggia Fabio Gallo ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida vinta ieri contro la Juve Next Gen.'Nel primo tempo è stata una partita difficile, l’avevo detto che chi non conosce questi ragazzi della Juve avrebbe pensato che potesse essere una partita semplice, ma hanno dimostrato che sono ragazzi di grandissima qualità. Però mi piace sottolineare la voglia di rimanere sempre in partita e la voglia di attaccare anche dopo aver subito il gol'.