Dopo la bruttissima prestazione di ieri, questa sera toccherà alla Juve Next Gen cercare di risollevare l'ambiente. I baby bianconeri infatti scenderanno in campo contro il Vicenza tra qualche istante, con la partecipazione speciale di tutta la società. I dirigenti bianconeri infatti si sono recati in trasferta e al loro fianco si è presentata anche Evelina Christillin.