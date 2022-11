Il general manager della Juve Next Gen, Manna, ha parlato ai canali ufficiali del club di diversi argomenti.'Dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo ringraziare la società per darci questa possibilità. Capita a pochi di giocare in uno stadio come l'Allianz. Questo sottolinea la forte volontà che ha la società di valorizzare il progetto Next Gen ed essere focalizzati sull'obiettivo da perseguire. C'è euforia e bisogna un pò frenarla, sono galvanizzati da questa cosa perchè è un esperienza unica ed è stato veramente bello'.