Direttamente ai canali ufficiali della Juve, il manager della Next Gen Manna ha parlato anche della scelta di Brambilla per la panchina dei giovani.'E' stata la nostra prima ed unica scelta. Mister Zauli è andato a provare un esperienza diversa e abbiamo deciso di investire su di lui. Ha esperienza, ha dominato i campionati Primavera, non ha fatto troppe domande e si è calato nella realtà come un veterano. Siamo molto contenti e siamo sicuri che si può continuare a crescere insieme'.