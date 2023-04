Nella conferneza stampa oiderna, l'allenatore del Vicenza Dan Thomassen ha commentato quella che sarà la sfida contro la Juve Next Gen.'Inevitabilmente è vissuta in maniera diversa. È una partita che ha un impatto importante sul nostro percorso anche futuro. È un percorso che nella mia testa finisce a giugno. È chiaro che la partita di domani sera può incidere in maniera importante su quello che sarà il percorso. Una partita di importanza fondamentale? No, perché il nostro percorso, lo ribadisco, continuo a ribadirlo anche ai ragazzi, va avanti a prescindere. Con questo non voglio togliere importanza alla partita di domani perché sappiamo quanto sia importante ma è all’interno di un percorso che abbiamo iniziato'.