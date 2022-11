Intervenuto durante la conferenza stampa, l'allenatore del Sangiuliano City, Cicero, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia del match contro la Juve Next Gen.'È un'occasione che ci siamo creati in una competizione di alto livello contro una squadra come la Juve che si commenta da sola, possiamo dimostrare che ci siamo e che siamo una squadra competitiva. Siamo consapevoli di potercela giocare con tutti, di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra giocando ad armi pari. Voglio vedere la squadra del secondo tempo di sabato: una squadra coraggiosa, la concretezza dipende anche dai periodi, sono convinto che alla lunga quando crei poi riesci a raccogliere. Bisogna cercare di concretizzare di più e andare meno in svantaggio perché poi è più difficile recuperare. È una partita molto sentita, troveremo davanti giocatori fortissimi: lo dimostrano anche i giocatori che sono andati in prima squadra con Allegri. Faremo di tutto per vincere'.