Sirene estere per Lorenzo, campione d’Europa con gli azzurri. Insieme al cugino granata Alessandro ha formato una coppia di centrali difensivi granitica. E adesso è finito nel mirino di alcune realtà straniere, intenzionate a presentare alla Juventus un’offerta per prenderlo subito a titolo definitivo. Per il momento, però, i bianconeri temporeggiano. Dellavalle il 31 luglio si aggregherà alla Next Gen: Brambilla lo accoglierà a braccia aperte. Lo riporta Tuttosport.