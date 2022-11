. Dicevamo, nella giornata di ieri, che laavrebbe messo in mostra i propri talenti, ma in realtà c’è molto altro. Il club bianconero, infatti, ha mostrato la propria visione a lungo termine, il progetto giovani, lo sguardo sempre proiettato al futuro.perché, come ricordato da Andrea Agnelli: “Negli altri paesi le seconde squadre sono realtà da anni, si tratta solo di copiare le cose che funzionano”.La Juventus ha gonfiato il petto, invitato tutti a vedere i risultati raggiunti: “”, potrebbe essere il sottotitolo del Next Gen Day. Un progetto che arriva da lontano: dieci anni fa Agnelli e Cherubini discutevano di seconda squadra, cinque anni più tardi è diventata realtà, oggi la prima allo Stadium,C’era Rafaa raccontare la propria esperienza nelle seconde squadre, lo stesso hanno fatto in video i grandi ex; sempre in collegamento hanno parlato, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, e Pablo, presidente del Marsiglia. Tutti a sostegno della medesima tesi: le seconde squadre sono fondamentali per non disperdere il talento. C'era, poi, la dirigenza bianconera al completo ad ascoltare - dal lato sportivo a quello finanziario e gestionale -; c'era Frederic, forse a prendere appunti.: “Una seconda squadra può rischiare la retrocessione, se succede la sciogli nell'acido, dove li metti? E come può un club non poter parlare in federazione?”. Un messaggio forte in una giornata, come dicevamo, dal forte valore politico e non solo di rappresentanza: un modo per scuotere le coscienze e invitare all’azione.Poi c’è il campo, lo Stadium che si accende e 28mila persone che lo riempiono.che si è riconfermata compagine ricca di qualità e propositiva nel gioco: 2-2 il risultato finale contro il Mantova.– tra gli over della Next Gen -, si è regalato una giornata da ricordare nei prossimi anni, da raccontare in famiglia;, altro migliore in campo, ha dimostrato che l’investimento fatto in estate per prenderlo è stato giusto.Alla fine, però, sono le parole di Brambilla a racchiudere il senso del Next Gen Day: “Oggi una giornata storica, fantastica. Il risultato può passare in secondo piano”. Una giornata di festa; ma non solo.